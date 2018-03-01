Milyonlarca insanın güvenli yatırım aracı olarak kullandığı altın yükselişini sürdürecek mi? Yatırım yapan vatandaşların sürekli olarak yakından takip ettiği altın fiyatları bugün nasıl seyredecek? Altında son fiyatlar belli olurken, altının önümüzdeki günlerdeki yönü de merak konusu oldu. Altın yükselecek mi, düşecek mi? Peki bugün altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç para? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 1 Mart 2018 altın fiyat listesi...

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,78 liradan alınırken, 160,84 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,73 liradan alınırken 263,56 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,85'den alınırken 527,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1066,00 liradan alınıp 1078,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2577,30 liradan alınırken 2617,88 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.