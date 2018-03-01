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ve ne kadar? (1 Mart 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 1 Mart ne kadar? 1 Mart ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 1 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 1 Mart ne kadar? 1 Mart ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 1 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar 3,8050 liradan, avro 4,6420 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,8050 liradan, avro 4,6420 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8030 liradan alınan dolar, 3,8050 liradan satılıyor. 4,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8010 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6460 lira olmuştu.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 09:16
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