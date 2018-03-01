Emekliye 48 ay vadeli kredi

Prim borcunu ödeyemediği ya da borçlanma yapacak parası olmadığı için emekli olamayan esnaf ve çiftçilerekredi imkanı bugün başladı. Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Bağ- Kur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta primborçlarını ödeyebilmeleriiçin sunacakları krediye başvuruların bugün başlayacağını söyledi. Kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta primborcu, genel sağlıksigortası borcu, durdurulansürelerin ihyası, doğumve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini bildiren Gülcihan, kredinin 48 aya varanvade ve aylık yüzde 1.28faiz oranı ile sunulacağını, herhangi bir komisyontahsil edilmeyeceğini, geri ödemenin bağlanacak emekli maaşı ile yapılacağını söyledi. Kredi limitinin kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacağını ifade eden Gülcihan, ayrıca kullandırılacak krediye ilişkin taksit tutarınıbağlanacak maaş tutarınınyüzde 90'ına kadar çıkabilme imkanı sunacaklarını belirtti. Gülcihan, krediden faydalanmak isteyenlerin yapacaklarını şöyle sıraladı:
NASIL ALINACAK? "Vatandaşlar, öncelikle SGKil/merkez müdürlüklerinebaşvurmalı. Kredi kullandırımıuygun bulunan vatandaşlar,bankamızca düzenlenen yazıile birlikte SGK il/merkezmüdürlüklerine yaşlılık aylığıbağlanması için taleptebulunacak. Vatandaşa SGK il/merkez müdürlüklerince verilenbelge, başvuru yapılanşubeye ibraz edildiğindesigortalının vadesiz hesabındabekleyen tutar, kurumaaktarılacaktır."
ÖZEL İMKANLAR ZİRAAT Bankası'nın 12 milyon emeklinin yaklaşık 5 milyonunun maaş ödemesine aracılık ettiğini, emekli müşterilerine özel uygulamaları bulunduğunu anlatan Gülcihan, şunları kaydetti: "Emekli müşterilerimize promosyon ödemesi sunmaktayız. Maaşlarını tek seferde Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilmekte, hesap işletimücreti ödememektedirler. Bankamız, emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler için farklı sektörden çok sayıda kuruluştan özel indirim sunuluyor."
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