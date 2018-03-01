Borcu olana internet kolaylığı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün itibariyle vergi dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif olarak yapma imkanı getirdiklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacaktüm işlemleri İnteraktif VergiDairesi ortamına taşıyoruz" dedi. Vergi dairelerinin bundan sonra daha çok 'analiz' odaklı çalışacağını ifade eden Ağbal, "Yakında Ankara Yenimahalle'de devasa bir Mükellef Hizmetleri Merkezi ve Risk Analiz Merkezi kuruyoruz. Vatandaşımıza 7/24 hizmet vereceğiz" diye konuştu.
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