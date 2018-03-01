;
Yol Durumu
  1. 3 bin 900 TL’ye vergi alınmıyor
  2. Damat engel tanımadı!

Borcu olana internet kolaylığı

Borcu olana internet kolaylığı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün itibariyle dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif olarak yapma imkanı getirdiklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi ortamına taşıyoruz" dedi. Vergi dairelerinin bundan sonra daha çok 'analiz' odaklı çalışacağını ifade eden Ağbal, "Yakında Ankara Yenimahalle'de devasa bir Mükellef Hizmetleri Merkezi ve Risk Analiz Merkezi kuruyoruz. Vatandaşımıza 7/24 hizmet vereceğiz" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar