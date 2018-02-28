Projeni getir parayı kap

Dünya sorunlarına çözüm üretecekler, insansız hava aracı tasarlayacaklar, mimari projeler geliştirecekler, en çarpıcı fotoğraf karesini yakalayacaklar… Bilimden sanata pek çok alanda düzenlenen yarışmalarla, bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, sanayi ve ticaret kuruluşları genç yetenek avında. 100 bin dolara varan para ödüllerinin yanı sıra burs, staj, yurt dışı eğitim, uluslararası teknoloji fuarlarına katılım gibi olanaklar sunulan yarışmalarda, gençler projelerini hayata geçirme fırsatı yakalıyor. İşte Milliyet'in haberine göre başvuruları devam eden ve verdikleri ödüllerle dikkat çeken yarışmalar...

İHA tasarlayacaklar

TÜBİTAK, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması düzenliyor. Yarışmada öğrenciler, istenilen özelliklerde Sabit veya Döner Kanatlı İHA'lar tasarlayıp üretecekler. Birincilerin 10.000 TL, ikincilerin 7.500 TL, üçüncülerin ise 5.000 TL kazanacağı yarışmanın son başvuru tarihi 16 Mart.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar düzenliyor. Öğretmen temalı fotoğraflarla katılımın yapılabildiği 4. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları 2 Nisan'da sona eriyor. Öğretmen ile öğrenci kategorilerinde dereceye girenlere 4.000 TL ile 1000 TL aralığında ödül verilecek. Aynı temayla düzenlenecek 2. EBA Resim Yarışması'nda da 4.000 TL ile 1.000 TL aralığında ödül kazanacak. Son başvuru tarihi 30 Mart. MEB'in düzenlediği diğer yarışma da EBA 4. Kısa Film Yarışması. Yarışmanın öğretmen ve öğrenci kategorilerinde dereceye girenler 7.000 TL ile 2.000 TL aralığında para ödülü kazanacak. Son başvuru tarihi 9 Nisan.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, güncel sanatı desteklemek amacıyla "Kapıları Aralamak" konulu "Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenliyor. Bakanlık ayrıca genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla da "2018 Troya Yılı" konulu "Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması" gerçekleştiriyor. Yarışmalara güzel sanatlar, iletişim, sanat ve sosyal bilimler, sanat ve tasarım fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren eğitim fakültelerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda derece yapan 10 kişinin her birine 9.000 TL tutarında Başarı Ödülü, 10 kişiye de 3.500. TL tutarında Mansiyon Ödülü verilecek. Yarışmanın başvuruları 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Başarı Ödülü'nün 7.000 TL, Mansiyon Ödülü'nün 3.000 TL olarak belirlendiği Afiş Tasarım Yarışması'nın son başvuru tarihi ise 23 Nisan.

Her yaştan mucit aranıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Genç Yetenekler Haftası konserinin solistlerini belirlemek üzere, Sedat Gürel-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı işbirliğiyle Ulusal Genç Yetenekler Yarışması düzenliyor. Tüm enstrüman gruplarından adayların katılabildiği yarışmanın birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL, üçüncülük ödülü 2.000 TL. Yarışmanın son başvuru tarihi 16 Nisan.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğin Teknolojileri" temasıyla 7. Science Expo Proje Yarışması gerçekleştiriyor. "Çocuk Mucitler", "Genç Mucitler", "Usta Mucitler", "İnsansız Hava Araçları", "Drone" ve "Autodesk 3B Tasarım ve Mühendislik", "3 Boyutlu Tasarım ve Mühendislik' kategorileri bulunan yarışmada finale kalan 50 proje sergilenecek. 1.000 TL ile 11.000 TL arasında toplam 110.000 TL ödül verileceği yarışmanın başvuruları 30 Mart'a kadar yapılabiliyor.

YETENEĞİNİZİ DÜNYA BİLSİN

Yeni nesil bilgisayar bilimi öğrencilerinin yaşama, çalışma ve oyun oynama stilini şekillendiren uygulamalar oluşturmaya yönelik yaratıcılıklarını kullanmalarını hedefleyen Microsoft Imagine Cup 2018, başvuruları 13 Nisan'a kadar devam ediyor. Dünyanın en büyük öğrenci teknoloji yarışmalarından biri olan Imagine Cup'ta bu yıl da kategori bulunmuyor. Projelerin mutlaka bir ya da birkaç Microsoft Azure servisi barındırması gerekiyor. Ayrıca yapay zeka öğelerinin yer alması da bir diğer önemli etken. "Hayallerin için kodla" sloganıyla düzenlenen yarışmada jüri projelerin teknoloji altyapısını, Microsoft'un bulut platformu olan Azure servislerinin kullanımını ve projelerin ticari pazarlarda ne kadar şansı olacağını değerlendirecek. Yarışmada birinci olan takım önce Orta Doğu ve Afrika finallerine katılacak. Burada ilk üçe girerse Global Imagine Cup Finalleri'nde Türkiye'yi temsil edecek. Yarışmanın şampiyonu 100.000 ABD doları kazanacak.

VELUX Group tarafından mimarlık öğrencilerine yönelik iki yılda bir düzenlenen Uluslararası VELUX Award'un başvuruları 1 Nisan'a kadar devam ediyor. Bu yıl mimarlık öğrencilerinin yaşam ve çalışma ortamlarında insan sağlığına odaklanarak günışığı teması çerçevesinde tasarımlar ortaya koymalarının hedeflendiği yarışmada, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de ödüllendirilecek. Binalar İçin Günışığı ve Günışığı Araştırmaları olmak üzere iki kategorinin bulunduğu yarışmada her iki kategori için Afrika, Amerika, Asya/Okyanusya, Doğu Avrupa/Orta Doğu ve Batı Avrupa olmak üzere dünyanın beş bölgesinden kazananlar belirlenecek. Projeleri toplam 30 bin euro ödül bekliyor.

Daha yaşanılır bir dünya için tasarım ve araştırmalar yapan gençleri keşfetmek amacıyla düzenlenen Braun'un uluslararası ürün tasarım yarışmasına başvurular, 20 Nisan'a kadar yapılabiliyor. Konu sınırlaması bulunmayan, Braun ürün yelpazesinden bağımsız tasarımlara açık olan yarışmanın bu yılki teması "Önemli olan tasarım" olarak belirlendi. Yarışmada dereceye girenlere toplam 75 bin dolar para ödülünün yanı sıra kupa ve sertifika verilecek. Öğrenci kategorisinde dereceye girenler ise Braun'un Tasarım Bölümü'nde staj yapma fırsatı yakalayacaklar.

BURS KAZANMA FIRSATI

Vestel, akıllı telefon markası Venus'ü tasarlayan ekibin bir parçası olmak isteyenleri Venus'e İz Bırak Proje Yarışması'na bekliyor. Kazanan ekipler Las Vegas, Hong Kong ve Barselona'daki teknoloji fuarlarına katılabilecek. Birinciye ayrıca Vestel'de çalışma imkânı sunulacak. Son başvuru 1 Nisan.

Geberit sponsorluğunda "Arkitera Seyahat Bursu" veriliyor. 20-25 yaş arasındaki mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı bölümü öğrencilerine ve mezunlarına verilecek bursun son başvuru tarihi 16 Nisan.

Okan Üniversitesi, Liseli Gençler Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması düzenliyor. Katılımcılardan değişim odaklı bir sosyal girişimcilik fikri istenilen yarışmanın başvuruları 13 Nisan'a kadar sürüyor. Dereceye girenler üniversitede yüzde 100 ile yüzde 25 oranında burslu okuma fırsatı yakalayabilecek.