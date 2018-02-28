28.02.2018 Çarşamba günü döviz fiyatları belli oldu... 28.02.2018 Çarşamba günü Dolar güne yükselişle başladı. 28.02.2018 Çarşamba günü Euro güne düşüşle başladı. 28 Şubat Çarşamba günü döviz fiyatları nasıl? Euro yükselecek mi? Dolar yükselecek mi? Hangi döviz birimi ne kadar kazandıracak? Hangi döviz birimine yatırım yapılabilir?

Dolar 3,8070 liradan, avro 4,6570 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 3,8070 liradan, avro 4,6570 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,8050 liradan alınan dolar, 3,8070 liradan satılıyor. 4,6550 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6570 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7900 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6600 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NASIL OLACAK?

Fed Başkanı Powell, dün akşam Temsilciler Meclisi'ne yaptığı konuşmada merkez bankasının faizlerde kademeli artırım tutumunda değişiklik olmadığına işaret etti. Ancak siyasetçilerin sorularına verdiği yanıtlarda ekonomik büyümenin güçlendiğini ifade etmesinin ardından bu yıl üç yerine dört faiz artırım yapılacağı yönündeki fiyatlama kuvvetlendi.

YENİ FAİZ TAHMİNLERİ HAZIRLANACAK

Powell sorulara verdiği yanıtlarda, "Aralık ayındaki toplantıdan bu yana olan gelişmeleri hesaba katarak Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikası tahminlerimizi hazırlayacağız… Kendi açımdan bakınca enflasyonun hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşüme olan güvenimi artıracak bazı veriler gördük. Ayrıca dünya çapında güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğunu gördük" dedi.

Bu açıklamaların ardından küresel piyasalarda dolar kazançlarını artırarak üç haftanın zirvesine yaklaştı. Dolar/TL ise dün güne başladığı 3.7850'li seviyelerden 3.8167'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 0824'te 3.8095/3.8139 seviyesinde işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 4.2324/4.2378, euro/TL ise 4.6554/4.6617 seviyesinde.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ BEKLENİYOR

Bugün TÜİK saat 1000'da Ocak ayına ilişkin dış ticaret dengesini, Turizm Bakanlığı ise saat 1100'da Ocak ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısını açıklayacak. İç piyasada açıklanacak verilerin piyasada etkisi beklenmezken Avrupa'da TSİ 1200'da Almanya Şubat ayı işsizlik verileri ve TSİ 1300'da Şubat ayı Euro bölgesi enflasyon verileri takip edilecek. ABD'de ise bugün TSİ 1630'da açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH, kişisel tüketim harcamaları, TSİ 1745'te açıklanacak Chicago PMI ve 1800'da açıklancak bekleyen konut satışları takip edilecek.

Öte yandan piyasalarda jeopolitik riskler de yakından izleniyor. Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberlerin jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar/TL geçen hafta 3.76'lı seviyelerden 3.81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3.78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.86 valörde son işlem yüzde 11.85 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13 valörde son işlemde yüzde 12.95 oldu.