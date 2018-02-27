Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti

Kredi derecelendirme kuruluşundan G-20 ülkelerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye için 2018 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,2'den yüzde 4,0'e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentimizi yüzde 3,3'den yüzde 3,5'e revize ettik." ifadesi kullanıldı.

"EKONOMİK BÜYÜMEYİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN..."

Açıklamada Türkiye'nin geçen yıl potansiyelin üzerinde yüzde 6,7'lik güçlü bir büyüme kaydettiği ifade edilirken "2018 ve 2019 için büyümenin biraz daha yüksek olması yönündeki beklentimiz, hükümetin 2019 yılının kasım ayındaki başkanlık seçimi öncesinde ekonomik büyümeyi yüksek tutmak için mali önlemleri almaya devam edeceğine dair görüşümüzü yansıtıyor." denildiği öğrenildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Moody's açıklamasına göre, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı G-20 ülkelerinin bu yıl sonuna ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,4'e, 2019 yılı için ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseltildi.

ABD'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ise mali genişlemenin etkisiyle yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'e, 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e revize edildi.