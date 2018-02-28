İşsize bin 611 TL

Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük işsizlik 100 lira artışla 805liraya, en yüksek maaş da 200 lira zamla bin 611 lira olarak uygulanacak. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin 2 bin 29lira 50 kuruşa yükselmesiyle işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi.
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