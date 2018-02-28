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İşsize bin 611 TL

İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük maaş 100 lira artışla 805, en yüksek maaş da 200 lira la bin 611 lira olarak uygulanıyor.

İşsize bin 611 TL
Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük işsizlik 100 lira artışla 805 liraya, en yüksek maaş da 200 lira la bin 611 lira olarak uygulanacak. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt in yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin 2 bin 29 lira 50 kuruşa yükselmesiyle işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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