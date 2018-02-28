4 ilçeyi ihya etti

Kanal İstanbul güzergahında yer alan Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy ve Esenyurt'ta konut fiyatlarının artışı hız kesmiyor. Endeksa.com'un verilerine göre, son bir yılda konut fiyatları Esenyurt'ta yüzde 35, Küçükçekmece'de yüzde 35, Başakşehir'de yüzde 19, Arnavutköy'de yüzde 46 oranında değerlendi. Küçükçekmece'de konut fiyatları son 4 yılda ise yüzde 60 seviyesinde artış gösterdi. Küçükçekmece'de ortalama konutmetrekare satış fiyatı 2 bin 950 lirayaulaşırken ortalama konut fiyatı 315 binlirayı buldu. Son 4 yıllık konut değerartışı yüzde 44 olan Başakşehir'deortalama konut metrekare satış fiyatı 3bin 750 lira olarak hasaplandı. Son 4 yıllık konut fiyatı artışının yüzde 127 seviyesinde olduğu Arnavutköy'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 200 lira, ortalama konut fiyatı 249 bin liraya ulaşırken, aynı dönemde Esenyurt'ta konut fiyatları yüzde 83 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 25 lira, ortalama konut fiyatı 216 bin lira oldu.
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