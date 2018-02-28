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4 ilçeyi ihya etti

4 ilçeyi ihya etti
Kanal İstanbul güzergahında yer alan , , Arnavutköy ve 'ta konut fiyatlarının artışı hız kesmiyor. Endeksa.com'un verilerine göre, son bir yılda konut fiyatları Esenyurt'ta yüzde 35, Küçükçekmece'de yüzde 35, Başakşehir'de yüzde 19, Arnavutköy'de yüzde 46 oranında değerlendi. Küçükçekmece'de konut fiyatları son 4 yılda ise yüzde 60 seviyesinde artış gösterdi. Küçükçekmece'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 950 liraya ulaşırken ortalama konut fiyatı 315 bin lirayı buldu. Son 4 yıllık konut değer artışı yüzde 44 olan Başakşehir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 750 lira olarak hasaplandı. Son 4 yıllık konut fiyatı artışının yüzde 127 seviyesinde olduğu Arnavutköy'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 200 lira, ortalama konut fiyatı 249 bin liraya ulaşırken, aynı dönemde Esenyurt'ta konut fiyatları yüzde 83 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 25 lira, ortalama konut fiyatı 216 bin lira oldu.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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