‘Su’dan daha fazla elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik üretiminde sudan optimum düzeyde faydalanabilmek amacıyla master plan raporları hazırlandığını açıkladı. Hükümet hidroelektrik enerjinin verimini artırmak amacıyla harekete geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, akarsu ya da baraj göllerinde biriken suyun enerjisiyle elektrik üreten hidroelektrik santrallarının (HES) ve su kaynaklarının daha verimli kullanımı için yeni 'master plan' hazırlıklarına başladı.

YENİ YOL VE YÖNTEMLER

Bu çerçevede hükümet, suyun elektrik üretiminde verimi artırmak amacıyla yeni yol ve yöntemler üzerinde çalışma yürütecek. Çalışmanın taraflarından biri olan Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokrat ve uzmanlarıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri, hangi çalışmalarla suyun enerjiye dönüşümünde verim alınabileceğini maddelerle masaya yatıracak. Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

25 HAVZADAN OLUŞUYOR

Enerji Bakanı Albayrak, kendisine yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtta, konuya ilişkin, "Havza bazında muhtelif su kullanımları dikkate alınarak, sudan optimum düzeyde faydalanabilmek için master plan raporları hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin hidrolojik açıdan 25 havzadan meydana geldiğini de vurgulayan Bakan Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından su kaynaklarının geliştirilmesi için yürütülen projelerde, projenin memba ve akış yönünde mevcut ve planlanmış su kullanımlarıyla ihtiyaçlarının dikkate alındığını kaydetti.

Su kaynaklarının geliştirilmesi için yürütülen projelerde ihtiyaçlar dikkate alınıyor.

KURULU GÜÇ 80 BİN 546 MW

Enerji Bakan Albayrak, Türkiye elektrik enerjisi üretim kurulunun gücüne ilişkin 2017 rakamlarını da paylaştı. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında rakamın 80 bin 546 MW olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, "Elektrik sistemi yeterli kapasiteye sahiptir. Kamu tarafından işletilen elektrik üretim tesislerinin iyileştirme ve bakım işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

BAKIM DURUMUNA GÖRE PLAN

Bakan Albayrak, depolamalı HES'lerin üretim planlarına ilişkin belli kriterlerin devrede olduğunu da söyledi. Buna göre, ekim ayında o yıl gelebilecek akım durumlarına, HES'lerin arıza veya bakım durumlarına göre üretim planı hazırlandığını kaydeden Bakan Albayrak, bu planların TEİAŞ tarafından iletim kısıtlaması veya üretim talebinin bildirilmesine göre yapıldığını da dikkat çekti.



(Akşam)