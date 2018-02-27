Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara evde bakım parası olarak aylık 1085 lira ödüyor. Evde bakım parası için Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine başvuruluyor. Evde bakım aylığı için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' yazması şart.
Devletten herkese destek
Etiketler: SGK , AİLE BAKANLIĞI , sosyal güvenlik , Sosyal Hizmetler , destek
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