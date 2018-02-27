Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında bugün birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Ekonomi alanındaki çalışmaları anlatan Yıldırım, şöyle demişti:

"2017 büyümede AK Parti iktidarının rekoru olarak tarihe geçti. İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor. Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler. Hayırseverlere KDV muhafiyeti getiriyoruz. Hem hayır yapıyorlar hem KDV ödüyorlar. Burada istisna getiriyoruz. Bol bol okul yapsınlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz."