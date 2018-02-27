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çağrısı

Halka arz çağrısı
Hükümet, dövizle borçlanmaya yönelik başlattığı çalışmayı sürdürürken; Başbakan Yardımcısı , firmalara borçlanma yerine ortak almaları çağrısı yaptı. Şimşek, " çok doğru bir strateji" dedi.
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