Hız canavarı

İtalyan lüks otomobil markası Ferrari, Cenevre OtomobilFuarı'nda otomobilseverleri bir yenilikle karşılayacak. Ferrari 488Pista, gün yüzüne çıkacak. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki Ferrari488 Pista, 720 HP güce sahip 3.9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. Ferrari 488 GTE ve 488Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan bin 280 kg'lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünün sahibi olan bu motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretiyor.
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