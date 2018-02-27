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Hız canavarı

’nin ’nda sergileyeceği, 720 HP güce sahip 3.9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan , 0’dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşıyor

Hız canavarı
İtalyan lüks otomobil markası Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobilseverleri bir yenilikle karşılayacak. Ferrari 488 Pista, gün yüzüne çıkacak. 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi niteliğindeki , 720 HP güce sahip 3.9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatıldı. Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan bin 280 kg'lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünün sahibi olan bu motor, 488 Pista'da litre başına 185 HP güç üretiyor.


488 Pista, 0'dan 100 km/s hıza 2.85 saniyede ulaşıyor. 488 Pista, 340 km/s son hıza çıkıyor.
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