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6 milyon öğrenciye

6 milyon öğrenciye kuru üzüm
, 2018 yılında okul öncesi ve ilkokulda eğitim gören 6 milyondan fazla öğrenciye dağıtım kararı aldı. Yıl içinde haftada 2 gün, 25'er gramlık paketlerle üzüm dağıtılacak.
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