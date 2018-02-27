28.02.2017 Salı altın fiyatları belli oldu. Altında yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? İşte 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

162,35 liradan alınırken, 162,41 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,63 liradan alınırken 265,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,64'den alınırken 531,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 2,5 fiyatı 2596,32 liradan alınırken 2637,19 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.