27.02.2018 Salı döviz fiyatları belli oldu. 27.02.2018 Salı dolar ve euro fiyatları belli oldu. Dolar kaç lira? Euro ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok sık soruluyor. Kapalıçarşı'da dolar kaç lira? Kapalıçarşı'da euro kaç lira? Dolar 3,78-3,80 arasında değişen fiyatlarla yatırımcısının ilgisini çekiyor. Euro ise 4,65-4,68 fiyat bandı arasında. 27 Şubat Salı güncel döviz fiyatları…

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7860 liradan, avro 4,6680 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7840 liradan alınan dolar, 3,7860 liradan satılıyor. 4,6660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7860 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6610 lira olmuştu.