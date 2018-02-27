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ve ne kadar? ( 2018 kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar kuru ne kadar? 27 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 27 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

27.02.2018 Salı fiyatları belli oldu. 27.02.2018 Salı ve fiyatları belli oldu. Dolar kaç lira? Euro ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok sık soruluyor. Kapalıçarşı'da dolar kaç lira? Kapalıçarşı'da euro kaç lira? Dolar 3,78-3,80 arasında değişen fiyatlarla yatırımcısının ilgisini çekiyor. Euro ise 4,65-4,68 fiyat bandı arasında. Salı güncel döviz fiyatları…

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7860 liradan, avro 4,6680 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7840 liradan alınan dolar, 3,7860 liradan satılıyor. 4,6660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7860 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6610 lira olmuştu.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:10
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