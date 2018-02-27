Üreticiye yeni destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye TarımHavzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Dekar başına çeltik, pamuk için 44, nohut, mercimek, kuru fasulye için 18, aspir için 16, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates için 23, kanola, soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer ürünler için dekar başına 14 lira destek sağlanacak. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği için dekara 170 lira olarak ödenecek. Organik tarımda dekara 10ila 100 lira destek verilecek.
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