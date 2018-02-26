İŞKUR 91 bin personel alımı yapıyor! Başvuru detayları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bir çok pozisyonda ve çok sayıda personel alımları yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un yayımlamış olduğu ve haberimizde yer alan ilanlara başvuru yapabilmek için lise mezunu olmak yeterli. İşsizliğin arttığı bu dönemlerde İŞKUR, hem binlerce kişiye iş istihdamı sağlayarak hem de kalifiye eleman yetiştirmek üzere ilanlar yayımlamaktadır.