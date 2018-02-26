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91 bin yapıyor! detayları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (), 2018 yılında da rekor sayıda personel alımları yapmaya devam ediyor. Birçok pozisyonda alımların devam ettiği ve lise mezunlarının yapabildiği iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlandı. İşte detaylar…

İŞKUR 91 bin personel alımı yapıyor! Başvuru detayları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu (), bir çok pozisyonda ve çok sayıda personel alımları yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un yayımlamış olduğu ve haberimizde yer alan ilanlara yapabilmek için lise mezunu olmak yeterli. İşsizliğin arttığı bu dönemlerde İŞKUR, hem binlerce kişiye iş istihdamı sağlayarak hem de kalifiye eleman yetiştirmek üzere ilanlar yayımlamaktadır.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 13:14
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