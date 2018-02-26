SGK'dan erken emeklilik fırsatı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor.