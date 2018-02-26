Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Hükümet, piyasaya ve bankalara, hatta ortaklarına olan borçlarını ödeyemez hale düşmüş 'çok zor durumdaki' esnaf, çiftçi, serbest meslek sahipleriyle şirketlerin kamuya olan tüm borçlarına sürpriz bir af getirdi. Zora düşen milyonlarca mükellef, 1 Ocak 2018'den itibaren devlete olan vergi, sigorta, ceza ve benzeri tüm borçlarınının yeniden yapılandırılıp 5 yıl vadeye kadar taksitlendirilmesini isteyebilecek. Yeni borç yapılandırmaları önümüzdeki yerel ve genel seçimler boyunca aktif olarak sürekli yapılabilecek.