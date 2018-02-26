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'Deniz rüzgarı'nda Ege önde

Bakanı , rüzgarda dünyanın en büyük deniz üstü projesinin hazırlandığı müjdesini vermişti.

Deniz rüzgarında Ege önde
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu yıl ihalesinin planlandığını açıkladığı ve 'nin ilk off-shore (denizde) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgar santrali olacak proje için, dünyada en fazla rüzgar potansiyeline sahip bölgeler arasında Ege Denizi öne çıkıyor. Bu yıl ilkbahar aylarında ihale şartları netleşecek proje için, Ege'de özellikle Bozcada'nın kıta sahanlığı içinde kalan bölgeler ve Gökçeada açıklarının, Çanakkale bölgesi ve Saros Körfezi ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarının ciddi potansiyel bulundurduğu belirtiliyor.


POTANSİYEL YÜKSEK
Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım, "Dünya çapında tecrübelerimiz ile Türkiye'deki off-shore projelerine değer katabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope Başkanı Giles Dickson ise Türkiye'nin off-shore rüzgar potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, "Analizler Türkiye için offshore potansiyelinin 32 bin megavat seviyesinde olabileceğini gösteriyor. Rüzgar enerjisinin ekonomiye katkılarını zaten görmeye başlayan Türkiye, offshore ile de ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek" diye konuştu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Allah razı olsun bakanımızdan.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 26.02.2018 10:18
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