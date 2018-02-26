'Deniz rüzgarı'nda Ege önde

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak'ın bu yıl ihalesininplanlandığını açıkladığı ve Türkiye'nin ilkoff-shore (denizde) Yenilenebilir EnerjiKaynak Alanları (YEKA) rüzgar santraliolacak proje için, dünyada en fazla rüzgarpotansiyeline sahip bölgeler arasındaEge Denizi öne çıkıyor. Bu yıl ilkbaharaylarında ihale şartları netleşecek projeiçin, Ege'de özellikle Bozcada'nın kıtasahanlığı içinde kalan bölgeler ve Gökçeadaaçıklarının, Çanakkale bölgesi ve SarosKörfezi ile Trakya'nın Karadeniz kıyılarınınciddi potansiyel bulundurduğu belirtiliyor.
POTANSİYEL YÜKSEK Siemens Gamesa YenilenebilirEnerji Türkiye Üst Yöneticisi HakanYıldırım, "Dünya çapında tecrübelerimizile Türkiye'deki off-shore projelerinedeğer katabileceğimizi düşünüyoruz"dedi. Avrupa Rüzgar Enerjisi BirliğiWindEurope Başkanı Giles Dicksonise Türkiye'nin off-shore rüzgarpotansiyelinin oldukça yüksek olduğunaişaret ederek, "Analizler Türkiye için offshorepotansiyelinin 32 bin megavatseviyesinde olabileceğini gösteriyor.Rüzgar enerjisinin ekonomiye katkılarınızaten görmeye başlayan Türkiye, offshoreile de ekonomisine katkı sağlamayısürdürecek" diye konuştu.
kalan karakter 1000
Allah razı olsun bakanımızdan.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.