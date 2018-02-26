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ne kadar? (26 Şubat 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram altın kaç para? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 26 Şubat 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

26.02.2018 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Altında durgunluk sürüyor. kaç lira? ve ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 162-163 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı 'da ise gram altın kaç lira? İşte 26 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
162,70 liradan alınırken, 162,76 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 260,44 liradan alınırken 266,95 liradan satılıyor. da 520,88'den alınırken 549,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1073,98 liradan alınıp 1090,21 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1036,46 liradan alınırken 1069,63 liradan satılıyor.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 09:51
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