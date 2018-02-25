Devrim yaptık

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide 2017'den sonra 2018'de de dünyada ses getiren projelere imza atacağını söyledi. Rüzgarda dünyanın en büyük deniz üstü projesinin hazırlandığını, güneş enerjisi için de yeni ihale çalışmaları yaptıklarını söyleyen Albayrak, borda stratejik ürünlerin geleceğini de müjdeledi.



2017'de enerjide dünyada ses getiren projeleri hayata geçiren Türkiye, bu yıl da rüzgardan güneşe, bora kadar yeni atılımlara hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide yeni hamlelerini '1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018' toplantısında açıkladı. Sabah, aHaber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen forumun açılışında konuşan Bakan Albayrak, rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (deniz üstü) projesinin hazırlandığı müjdesini verdi. 2017'nin yenilenebilir enerjide 'ses getiren' bir yıl olduğunu vurgulayan Albayrak, Türkiye'nin geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla yenilenebilir enerjide en hızlı büyüyen ülke konumunda bulunduğuna işaret etti. Albayrak, şunları söyledi:





YAZ BİTMEDEN YAPILACAK



"2017, iki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi ile ses getirdiğimiz bir yıl oldu. Dünyada da ses getirdi. Rüzgarda dünyanın en büyük oyuncularının rekabetiyle hakikaten fiyatlama noktasında dünyanın en düşük fiyatı olması ile rekor kırdık. Bu yeterli değil. Güneş ve rüzgarda 1.000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. İnşallah bu yıl ihalesini yapacağız. Ölçümler yapıldı ve verimliliği en yüksek ihalelerin hazırlanmasını bekliyoruz. Dünyada ses getirecek. Güneş YEKA ihalesine pil ve depolamayla ilgili noktayı da ekleyip gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalar inşallah Mart, Nisan gibi biterse, ilkbahar aylarında bunun anonsu olur. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz."



MUCİZE ÜRÜNLER



​Albayrak ayrıca, bor alanında yapılan yeni teknolojik adımlarla yeni ürünler geliştirildiğini ve bunların müjdesinin de yakında bir lansmanla duyurulacağını belirtti. Borda kilosu 500 dolardan 10 bin-30 bin dolarlar seviyesinde stratejik ürünler gerçekleştirileceğini anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "Eti Maden çok önemli bir firmamız, ihracat pazarları ve diğer alanlarda önemli gelişmeler yaptı. İhracat ve üretim 2.2 milyon ton ve 880 milyon dolara kadar çıktı. Bor madeninde bu yıl itibarıyla önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin ve önemli kurumlarda çalışmış uzmanlardan bir ekip kurduk. Bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında önemli 2-3 tesisin temel atma süreciyle ilgili açıklamaları yapacağız. Yerli ve milli kamu savunma sanayi şirketimizle birlikte bir işbirliği ve ortak bir şirketle, dünyada da ses getirecek adımlar atacağız. Borda ülkemizi gururlandıracak adımlarla yılı kapatacağız."