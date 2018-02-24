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Torba komisyondan geçti

Torba komisyondan geçti
Asgari ücretlilerden işsizlere, gençlerden kadınlara, ev-araba alacaklardan evleneceklere, ikinci emeklilik isteyenlerden yatırımcılara kadar milyonlarca kişiye müjdeler içeren torba yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. teşviklerinin yer aldığı tasarısı ile asgari ücret desteğini de içeriyor. Konut ve çeyiz desteklerini artıran düzenlemede hurda araç teşviği de yer alıyor. Çalışan annelere kreş teşviği, gençlerin çalışmasını destekleyecek düzenlemeler de torba yasa tasarısında yer alıyor.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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