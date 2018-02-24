Torba komisyondan geçti

Asgari ücretlilerden işsizlere, gençlerden kadınlara, ev-araba alacaklardan evleneceklere, ikinci emeklilik isteyenlerden yatırımcılara kadar milyonlarca kişiyemüjdeler içeren torbayasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabuledildi. Tasarı, önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek. İstihdam teşviklerinin yer aldığı torba yasa tasarısı ile asgari ücretdesteğini de içeriyor. Konut ve çeyiz desteklerini artıran düzenlemede hurda araç teşviği de yer alıyor. Çalışan annelere kreş teşviği, gençlerin çalışmasını destekleyecek düzenlemeler de torba yasa tasarısında yer alıyor.
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