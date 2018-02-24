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'den komisyonuna sınır getirildi

'lerden farklı bankı kartı ile işlemlerinde alınan fahiş komisyon ücretlerine düzenleme getirildi. 'dan yapılan açıklamada artık ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretinin 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.

ATMden para çekme komisyonuna sınır getirildi

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( ) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak 'lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.

GELİR KAPISI HALİNE GETİRENLER VAR!
Yeni Şafak'ın haberine göre Yılmaz "Ortak ATM'de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var" diye uyardı.

100 LİRAYA 10 LİRA
Ortak ATM'lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, "Herhangi bir ATM'den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu" dedi.

2 LİRA 30 KURUŞ SINIRI
Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 11:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

bankalarda bu kadar yüksek faiz nedendir?işte bunun için bir banka 1.45 faiz ihtiyaç kredisi için veriyorsa başka bir banka bunu 0.90 ile çok rahat yapabilir.karı zaten alıyor.piyasadaki yüksek faizi düşürmek için artık daha ucuz kredi vermek için bankalar çıkmalı ortaya.yoksa bu millete işkencedir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 12:14
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