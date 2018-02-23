Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yerli maden ve yenilenebilir enerji ile aşıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda Türkiye'nin enerjide artan stratejik önemi masaya yatırıldı.
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yerli maden ve yenilenebilir enerji ile aşıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda Türkiye'nin enerjide artan stratejik önemi masaya yatırıldı.
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