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milli ile şaha kalkacak



, de dışa bağımlılığı yerli maden ve yenilenebilir enerji ile aşıyor. 'da gerçekleştirilen Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda Türkiye'nin enerjide artan stratejik önemi masaya yatırıldı.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 22:47
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