Snapchat’e 1.3 milyar $’lık darbe

Yeni tasarımının değişmesi için kullanıcılarının başlattığı kampanya ile zor günler geçiren Snapchat'e, bir darbe de ABD'li reality show yıldızı Kylie Jenner'dan geldi. Sosyal medyayı etkin kullanan ünlülerden biri olan Jenner, "Benden başka Snapchat'i kullanmayan var mı? Yoksa sadece ben mi kullanmıyorum... Çok üzücü" tweeti ile Snapchat'in kendisi için geçmişte kaldığını duyurdu. 24 milyondanfazla takipçisi olan Jenner'ın attığı tweet ile Snapchat geçtiğimiz gün borsada yüzde 6 değer kaybetti.
SİTEMİ ETKİLİ OLDU Jenner'ın sosyal medyadaki siteminin şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar kaybauğrattığı bildirildi. Şimdiye kadar Snapchat'in markalar ve yatırımcılar gözündeki değeri, hitap ettiği genç kullanıcı kitlesiydi. Jenner, birkaç dakika içinde bir tweet daha atarak, "Yine de hâlâ seni seviyorum Snap... Benim ilk aşkımdın" diye yazdı. Ancak bu ikinci tweet hisselerdeki çöküşü durdurmaya yetmedi.
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