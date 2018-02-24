Memura ucuz tatil

Turizmi hareketlendirmek için memurlara tatil desteği gündeme geldi. TÜRSAB’ın hazırlayıp Başbakan’a sunduğu raporda, ‘Kamu çalışanlarına destek verilerek tatil yapmaları özendirilsin’ denildi. Memurlara indirimli ve 12 ay taksitle tatil imkanı gündemde.
Turizm sektörüne hareketlilik sağlayacak bir dizi düzenleme masada. Bu kapsamda memurlara tatil desteği de gündeme geldi. Dış Ekonomik İlişkilerKurulu (DEİK) Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantıda, Başbakan BinaliYıldırım'a turizm sektörünün taleplerini içeren bir rapor sundu. Raporda, memura ülke içinde seyahat için çalışmalar da yer alıyor. TürkiyeSeyahat AcenteleriBirliği'nin (TÜRSAB) hazırladığı raporda, "Kamu çalışanlarına destek verilerek ülke içinde tatil yapmaları özendirilsin. Kamu kurumları ve belediyelerin düzenleyeceği geziler, işletme belgeli acenteler aracılığıyla yapılsın, kokartlı rehberler kullanılsın" denildi. Proje kapsamında memurlara özelindirimler sunulması ve12 ay taksitle tatil imkanı sağlanması bekleniyor. Buna göre, memurlar seyahat acentaları ve otellerde özel indirimlerden yararlanabilecek. Ödemeyi de uzun taksitlerle yapabilecek.
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