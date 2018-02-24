Kamuya 10 bin 500 lise mezunu alınacak

Kamuya Mart ayı sonuna kadar en az 10bin 500 memur alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, her kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bazı kurumlar KPSS'den belirledikleri taban puanı alma şartı koyarken, bazıları ise KPSS istemiyor. Adaylarda, "Görevini yapmasına engel bir sağlık problemi olmamak (engelli alımları hariç), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak" şartları aranıyor. Alım yapacak kurumlar da şöyle: "Göç İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara DOB, TİM, Adli Tıp Kurumu, ÇSGB, KOSGEB, Merkez Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEİAŞ, ÖSYM, TÜSEB, TÜSAŞ, TÜVASAŞ, Sivas Valiliği, MKEK,, TÜLOMSAŞ, MASAK."
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