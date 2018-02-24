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Kamuya 10 bin 500 lise mezunu alınacak

Kamuya 10 bin 500 lise mezunu alınacak
Kamuya Mart ayı sonuna kadar en az 10 bin 500 memur alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, her kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bazı kurumlar 'den belirledikleri taban puanı alma şartı koyarken, bazıları ise KPSS istemiyor. Adaylarda, "Görevini yapmasına engel bir sağlık problemi olmamak (engelli alımları hariç), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak" şartları aranıyor. Alım yapacak kurumlar da şöyle: "Göç İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve , , , DOB, TİM, Kurumu, ÇSGB, , Merkez Bankası, , Komutanlığı, TEİAŞ, , TÜSEB, TÜSAŞ, TÜVASAŞ,
Sivas Valiliği, MKEK,, TÜLOMSAŞ, MASAK."
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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