Hintliler düğüne geliyor

Zenginler hem tatil hem de düğün için rotayı Türkiye’ye çevirdi. Hindistan’daki etkinlik sektörünün başındaki isim olan Shekar Grover, Hintliler’in düğün için Antalya’yı tercih ettiğini, Türkiye’ye gelen Hintli zenginlerin harcamalarının yükselişe geçeceğini söyledi
Türkiye'ye Hintliler'in ilgisi yükselişe geçti. Hintli turist sayısında artış yaşanırken, Türkiye'de gerçekleştirilen milyondolarlık Hint düğünleri de her geçen gün artıyor. Hindistan'daki kongre, toplantı, etkinlik sektörünün başındaki isim olan Shekar Grover, bu yükselişin süreceğini söyledi. Türkiye'nin Hindistan'da çok iyi şekilde tanıtıldığını anlatan Grover, Türkiye'ye gelen zengin Hintli sayısında ve düğünlerde artış yaşanacağına dikkat çekti. Türkiye'nin düğün, toplantılar ve etkinlikler için bir çok alternatif sunduğunu ifade eden Grover, "Hindistan'dan çıkan bir turist 5 saatte Türkiye'de oluyor. Vizeler de kolay. Kültürlerimiz de birbirine çokyakın. Birkaç yıl içinde Hindistan'dan gelen seçkin ziyaretçiler, Türkiye'de daha fazla para harcayacaktır" dedi. Grover, Hindistan'dan düğün için Türkiye'ye gelen misafirlerin minimum 3 günlük periyodla konakladığını belirterek, "Düğün için Antalya tercih ediliyor. İstanbul veKapadokya'da gözde" dedi.
40 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Hindistan'dayılda 10 milyonayakın düğün yapıldığıtahmin ediliyor. Budüğünlerin yılda 10bine yakını yurt dışındaoluyor. Yurt dışındadüzenlenen bir düğün içinyapılan harcamalar 1 milyondolardan başlayarak 20 milyon dolarakadar çıkabiliyor. Dünyada Hindistan düğünpazarının 40 milyar doları bulması, buülkeyi gözde yapıyor. Hindistan, yurt dışınayılda 22 milyon turist gönderiyor. Hintlituristler kişi başı 2 bin dolar harcıyor.
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