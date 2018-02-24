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ler düğüne geliyor

Zenginler hem tatil hem de düğün için rotayı ’ye çevirdi. ’daki etkinlik sektörünün başındaki isim olan Shekar Grover, ler’in düğün için Antalya’yı tercih ettiğini, Türkiye’ye gelen Hintli zenginlerin harcamalarının yükselişe geçeceğini söyledi

Hintliler düğüne geliyor
Türkiye'ye ler'in ilgisi yükselişe geçti. Hintli sayısında artış yaşanırken, 'de gerçekleştirilen milyon dolarlık Hint düğünleri de her geçen gün artıyor. 'daki kongre, toplantı, etkinlik sektörünün başındaki isim olan Shekar Grover, bu yükselişin süreceğini söyledi. Türkiye'nin Hindistan'da çok iyi şekilde tanıtıldığını anlatan Grover, Türkiye'ye gelen zengin Hintli sayısında ve düğünlerde artış yaşanacağına dikkat çekti. Türkiye'nin düğün, toplantılar ve etkinlikler için bir çok alternatif sunduğunu ifade eden Grover, "Hindistan'dan çıkan bir turist 5 saatte Türkiye'de oluyor. Vizeler de kolay. Kültürlerimiz de birbirine çok yakın. Birkaç yıl içinde Hindistan'dan gelen seçkin ziyaretçiler, Türkiye'de daha fazla para harcayacaktır" dedi. Grover, Hindistan'dan düğün için Türkiye'ye gelen misafirlerin minimum 3 günlük periyodla konakladığını belirterek, "Düğün için Antalya tercih ediliyor. İstanbul ve Kapadokya'da gözde" dedi.

40 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
Hindistan'da yılda 10 milyona yakın düğün yapıldığı tahmin ediliyor. Bu düğünlerin yılda 10 bine yakını yurt dışında oluyor. Yurt dışında düzenlenen bir düğün için yapılan harcamalar 1 milyon dolardan başlayarak 20 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Dünyada Hindistan düğün pazarının 40 milyar doları bulması, bu ülkeyi gözde yapıyor. Hindistan, yurt dışına yılda 22 milyon turist gönderiyor. Hintli turistler kişi başı 2 bin dolar harcıyor.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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