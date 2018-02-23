Taşeronun sınav maratonu başlıyor

Taşeron işçileri sınav heyecanı sardı. Kamu kurumları ve belediyeler, yarından itibaren başvurusu kabul edilen taşeronişçilere ilişkin kesinlisteleri duyurmayabaşlayacak. 3 Mart'ta da sınav sürecine geçilecek. Taşeron işçilerin kadroya geçişine ilişkin hazırlanan tavsiye niteliğindeki takvime göre, taşeron işçilerin çalıştığı kurumlar, 3-22Mart arasında sınavları gerçekleştirecek. Sorular, çalışanların görevleriyle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenininternet sayfasındailan edilecek. Sınav ya sözlü ya yazılı ya da mülakat şeklinde olacak. Yazılı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için enaz 50 puan almak şartı aranacak. Aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2Nisan'a kadar toplucakadroya geçirilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Test odaklı sınav sistemi planlamıyoruz. Meslek ve eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak" demişti.
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