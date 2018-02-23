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un sınav maratonu başlıyor

Taşeronun sınav maratonu başlıyor
Taşeron işçileri sınav heyecanı sardı. Kamu kurumları ve belediyeler, yarından itibaren başvurusu kabul edilen taşeron işçilere ilişkin kesin listeleri duyurmaya başlayacak. 3 Mart'ta da sınav sürecine geçilecek. işçilerin kadroya geçişine ilişkin hazırlanan tavsiye niteliğindeki takvime göre, taşeron işçilerin çalıştığı kurumlar, 3-22 Mart arasında sınavları gerçekleştirecek. Sorular, çalışanların görevleriyle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanacak. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav ya sözlü ya yazılı ya da mülakat şeklinde olacak. Yazılı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Test odaklı sınav sistemi planlamıyoruz. Meslek ve eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak" demişti.
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