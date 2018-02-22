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Binlerce memuru ilgilendiriyor! Değişti ​

nda, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımı yapılacak.



nda, resmi kıyafet giymek zorunluluğu olan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımında bulunulacak.

Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 12:02
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