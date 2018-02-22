Binlerce memuru ilgilendiriyor! Değişti ​

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giymek zorunluluğu olan personele, belirlenen miktarlarda giyecek yardımında bulunulacak.
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
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