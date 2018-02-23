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ve ne kadar? ( 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar kuru ne kadar? 23 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 23 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,7900 liradan, avro 4,6630 liradan güne başladı.

'da 3,7880 liradan alınan dolar, 3,7900 liradan satılıyor. 4,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6760 lira olmuştu.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 09:12
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