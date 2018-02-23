İstanbul serbest piyasada dolar 3,7900 liradan, avro 4,6630 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7880 liradan alınan dolar, 3,7900 liradan satılıyor. 4,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6760 lira olmuştu.