Altın fiyatları güne nasıl başladı? (23 Şubat 2018 Altın fiyatları)

Altının yükselişi yerini düşüşe bıraktı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 23 Şubat Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,76 liradan alınırken, 161,82 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 258,86 liradan alınırken 265,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,71'den alınırken 530,65 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1072,56 liradan alınıp 1088,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1035,09 liradan alınırken 1068,22 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.