;
Yol Durumu
  1. 12 milyona yeni ek ödeme
  2. Kadın esnaf 265 bini aştı

Ev hanımlığından bakır ustalığına

Ev hanımlığından bakır ustalığına
Gaziantep'te ev hanımı Nurgün Çetin, 5 ay gördüğü kursun ardından adımını attığı bakır işleme mesleğinde ustalığa kadar yükseldi. 5 yıllık bakır işleme ustası Nurgün Çetin, kursiyer olarak başladığı bakır işlemeciliğinde ustalaşarak artık kendi ayakları üzerinde durduğunu belirterek, "Hem para kazanmaya başladım hem de manevi olarak bu işten zevk almaya başladım. Evime katkıda bulunuyorum, artık kendi ayaklarım üzerinde duruyorum" dedi. Çetin; vazo, cezve ve fincan gibi bakır ürünleri işleyerek, aile ekonomisinin yanı sıra bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar