Ev hanımlığından bakır ustalığına

Gaziantep'te ev hanımı NurgünÇetin, 5 ay gördüğü kursun ardından adımınıattığı bakır işleme mesleğinde ustalığakadar yükseldi. 5 yıllık bakır işleme ustasıNurgün Çetin, kursiyer olarak başladığıbakır işlemeciliğinde ustalaşarak artık kendiayakları üzerinde durduğunu belirterek,"Hem para kazanmaya başladım hem demanevi olarak bu işten zevk almaya başladım.Evime katkıda bulunuyorum, artık kendiayaklarım üzerinde duruyorum" dedi. Çetin;vazo, cezve ve fincan gibi bakır ürünleriişleyerek, aile ekonomisinin yanı sıra bölgeekonomisine de katkı sağlıyor.
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