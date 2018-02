12 milyona yeni ek ödeme

maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı.tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşınoranında olurken, şimdi en azbekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK Bağ-Kur ve memur emekli leri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında. Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşıaltında olan emeklilere, üstünde olanlara. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2.000 x % 4) ek verilirken, bu tutar(2.000 x %8) yükselecek. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Ek ödeme yüzde 8'e çıkarılırsa, bu emeklinin ek ödemesiçıkacak. Böylece ek ödemedeartış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylıkek veriliyor. Ek ödeme oranı yüzde 8'e çıkartılırsa,çıkacak.