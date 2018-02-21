Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de bir ilke imza atarak bugüne kadar enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkı sağlayan kadınları ödüllendirecek. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde 6 farklı kategoride ödüller verilecek.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu projeyle kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı; bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz" dedi.



Enerji ve maden alanlarında kadınların daha çok yer aldığı bir iklimin oluşturulmasının, Türkiye'nin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük değer katacağını vurgulayan Albayrak, bu yıl ilki düzenlenecek ödül töreninin geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti.



ÇOK ÖZEL KATEGORİLER

Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında, "İş Dünyası Ödülü", "Akademi Ödülü", "Kadın Profesyonel Ödülü", "Örnek Şirket Ödülü", "Yılın Girişimcisi Ödülü" ve "Yılın Kadını Jüri Özel Ödülü" başlıklarında ödüller verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm kategoriler için üniversitelerden, enerji ve maden şirketlerinden, kadın sivil toplum kuruluşlarından adaylarını istedi. Aday süreci tamamlanırken, her kategoride ödül kazanacak kişileri çok özel bir jüri heyetinin belirleyeceği ifade edildi.



JÜRİDE HÜLYA KOÇYİĞİT DE VAR

Türkiye'nin enerjisine katkı sunan kadınlara ödül verecek heyette ise hem maden hem de sanat dünyasında yer alan önemli isimler puanlama yapacak.

Jüri heyetinde Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri, Nilüfer Bulut ve Sare Aydın Yılmaz yer alacak.



200'DEN FAZLA ADAY BAŞVURDU



200'den fazla ismin adaylık başvuruları incelemeye alındı. Tören kapsamında verilecek ödül kategorileri şu şekilde olacak:

AKADEMİ ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında uluslararası ödül veya projeye imza atmış ya da uluslararası alanda en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim.

PROFESYONEL ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalışan, konumu ya da pozisyonu fark etmeksizin, sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadına verilecek.

İŞ DÜNYASI ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadına verilecek.

GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ: Enerji ve maden alanında çalıştığına bakılmaksızın, girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek.

ÖRNEK ŞİRKET ÖDÜLÜ: Sektörde en yüksek oranda kadın çalıştıran firmaya verilecek.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Elde ettiği başarılar, imza attığı çalışmalar ve toplumda üstlendiği sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.

Ödül töreni 6 Mart Salı günü, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

SABAH