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ve ne kadar? ( 2018 )

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? Dolar kuru ne kadar? 21 Şubat Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 21 Şubat 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 3,8000 liradan, avro 4,6840 liradan güne başladı.

'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,6820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6840 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7820 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olmuştu.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 10:04
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