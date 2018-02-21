İstanbul serbest piyasada dolar 3,8000 liradan, avro 4,6840 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,6820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6840 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7820 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olmuştu.