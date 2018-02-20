Almanya: ABD`nin çelik vergisine yanıt vereceğiz

ABD'nin çelik ithalatına ek vergi getirme planına Avrupa'dan tepki geldi. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin çelik ithalatına vergi getirme planına gereken yanıtı vereceğini belirtti.

Sözcü, "Öncelikle ABD Başkanı'nın nasıl bir adım atacağını bekleyip göreceğiz. Avrupalı şirketlere yönelik bir sınırlama gelirse Avrupa Birliği orantılı olarak karşılık verecektir "dedi.

Sözcü, Alman hükümetinin konuyla ilgili Avrupa Komisyonu ile temas halinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle çelik ithalatına yüzde 24 vergigetirmeyi planladığı bildirilmişti.

Reuters'ın haberinde de, ABD'nin çelik ithalatında gümrük vergisi uygulamak istediği ülkeler arasında, Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan, Rusya, Güney Afrika ve Brezilya'nın bulunduğu bildirilmişti.

AB yetkilileri, bir süre önce ABD'nin ithalata ek vergi getirme ihtimaline yanıt olarak bazı seçenekleri gözden geçirdiklerini duyurmuştu.