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Milyonlara devletten 17 milyar TL destek

Meclis’teki ile devlet desteği yağacak. ten a, çeyiz-konut katkısından hurda teşviğine kadar desteklerin maliyeti 17.3 milyar lirayı bulacak

Milyonlara devletten 17 milyar TL destek
Milyonlara müjdeler içeren ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ile pek çok kesime destek yağacak. Tasarı ile getirilen düzenlemelerin devlete toplam maliyeti, 17 milyar 298 milyon 228 bin lira olacak:
İşverence karşılanan kreş ve bakım hizmetleri, ücret istisnası kapsamına alınıyor. Destek 17 milyon lira.
6.2 milyon liye ilave AGİ kalıcı oluyor. Destek 800 milyon lira.
İşverenlere asgari ücret desteği verilerek yıllık yaklaşık 9 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
2018-2020'de ilave sağlayan işverenler için prim desteği sağlanacak. 687 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle 3.4 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
İmalatçı küçük işletmelere, ilave istihdam sağlamak şartıyla prim ve ücret desteği getiriliyor. 50 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle 710 milyon liralık gelir alınmayacak.
İlave istihdam sağlayan işletmelere gelir ve damga vergisi desteği sağlanmasıyla 430 milyon liralık gelirden vazgeçilecek.
2018-2019'da imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanıyor. 80 bin firmaya destek 400 milyon lira.

EVLENENE, ÖĞRENCİYE KATKI
Konu t hesabında devlet katkısı artırılıyor. Sisteme ilk yıl 10 bin kişi girerse 10 milyon 500 bin liralık bir destek sağlanmış olacak.
● Çeyiz hesabına devlet katkısı artırılacak. İlave maliyet 64 milyon lira.
● Taşıtların imalinde kullanılan mallara ödenen ÖTV'nin iadesi imkanı getiriliyor. Böylece, devlet 50 milyon liralık alacağını almayacak.
● Çalışmaya başlayan öğrencilerin yetim maaşı kesilmeyecek. Yıllık maliyet 107 milyon lira.
● Hurda teşviğinin kapsamına ihraç edilen taşıtlar da ekleniyor. Devletin vazgeçtiği rakam 200 milyon lira.
● 5 bin ücretli öğretmen sözleşmeli olacak. Maliyeti 224 milyon lira.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

Sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen annelerde devletimizden yardım bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 08:44
İ. Kılı&#231; İ. Kılıç

İşe girmeden önceki doğum borçlanması yokmu torbada

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 04:50
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