Milyonlara devletten 17 milyar TL destek
Meclis’teki torba tasarı ile devlet desteği yağacak. Asgari ücretten istihdama, çeyiz-konut katkısından hurda teşviğine kadar desteklerin maliyeti 17.3 milyar lirayı bulacak
✔ İşverence karşılanan kreş ve bakım hizmetleri, ücret istisnası kapsamına alınıyor. Destek 17 milyon lira.
✔ 6.2 milyon asgari ücretliye ilave AGİ kalıcı oluyor. Destek 800 milyon lira.
✔ İşverenlere asgari ücret desteği verilerek yıllık yaklaşık 9 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
✔ 2018-2020'de ilave istihdam sağlayan işverenler için prim desteği sağlanacak. 687 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle 3.4 milyar liralık gelirden vazgeçilecek.
✔ İmalatçı küçük işletmelere, ilave istihdam sağlamak şartıyla prim ve ücret desteği getiriliyor. 50 bin kişiyi kapsayan düzenlemeyle 710 milyon liralık gelir alınmayacak.
✔ İlave istihdam sağlayan işletmelere gelir ve damga vergisi desteği sağlanmasıyla 430 milyon liralık gelirden vazgeçilecek.
✔ 2018-2019'da imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanıyor. 80 bin firmaya destek 400 milyon lira.
EVLENENE, ÖĞRENCİYE KATKI
● Konu t hesabında devlet katkısı artırılıyor. Sisteme ilk yıl 10 bin kişi girerse 10 milyon 500 bin liralık bir destek sağlanmış olacak.
● Çeyiz hesabına devlet katkısı artırılacak. İlave maliyet 64 milyon lira.
● Taşıtların imalinde kullanılan mallara ödenen ÖTV'nin iadesi imkanı getiriliyor. Böylece, devlet 50 milyon liralık alacağını almayacak.
● Çalışmaya başlayan öğrencilerin yetim maaşı kesilmeyecek. Yıllık maliyet 107 milyon lira.
● Hurda teşviğinin kapsamına ihraç edilen taşıtlar da ekleniyor. Devletin vazgeçtiği rakam 200 milyon lira.
● 5 bin ücretli öğretmen sözleşmeli olacak. Maliyeti 224 milyon lira.
Etiketler: asgari ücret , istihdam , torba tasarı
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
Sigorta öncesi doğum borçlanmasını bekliyen annelerde devletimizden yardım bekliyor
İşe girmeden önceki doğum borçlanması yokmu torbada
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