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ne kadar? ( 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram altın kaç para? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar altın fiyatı... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Altındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Çarşamba günü yani bugün kaç lira? ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 21.2.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı düşüş durdu ve yükselme başladı. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?
162,51 liradan alınırken, 162,57 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 260,06 liradan alınırken 266,56 liradan satılıyor. da 520,12'den alınırken 533,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1080,71 liradan alınıp 1097,04 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,95 liradan alınırken 1076,33 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 10:07
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