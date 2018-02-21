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İkinci el oto satıcılarına belge zorunluluğu

İkinci el oto satıcılarına belge zorunluluğu

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerde pazarlama ve satış yapanlara mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği" ile ikinci el araç satışında yeni bir döneme geçilmişti.

  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 11:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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İlker İlker

Kişilerin kendi araçlarını satması ile ilgili bir problem yok herhalde?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 12:18
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