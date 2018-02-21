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100 bin gence iş kapısı

E-spor 100 bin gence iş kapısı
Hükümet, dünyanın en hızlı yükselen pazarlarından olan elektronik spor () pazarının, 'de de geliştirilmesi için düğmeye bastı. Türkiye'de elektronik sporla ilgili yazılım çalışmalarını yürüten gençlere ve yerli oyun şirketlerine ekonomik destekler verilecek. Yerli oyun firmaları, 100 bin genç için de iş kapısı olacak.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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