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birikimi 80 milyar TL

BES birikimi 80 milyar TL
Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Sistemi'nde () 79-80 milyar liraya varan bir birikim olduğunu söyledi. Hedefin, emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek gelir açığının gençken yapılan tasarrufla bir nebze kapatmak olduğunu belirten Genç, "Bu paralar sizin paranız. şirketlerinin kesintisi çok küçük" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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