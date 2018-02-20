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Kripto parayla işlem yapmayın

Kripto paraları masaya yatıran ekonomi yönetimi, vatandaşları uyarırken; SPK da bu paralarla türev ve spot işlem yapılmamasını istedi.

Kripto parayla işlem yapmayın
Geçen yıl rekor artışla gündemden düşmeyen , son aylarda durdurulamayan düşüşü ile yine gündemde. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Bitcoin konusunda harekete geçerek Birliği'nde bildirimde bulundu ve üyelerine mektup gönderdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre; SPK, üyelerine gönderdiği mektupta kripto paralara yönelik 'de herhangi bir tanımlama ve düzenleme olmadığını, bunlara dayalı spot ve türev işlem yapılmaması gerektiğini bildirdi. Şimşek, bu paraların olası riskleri, getirileri üzerinde ilgili kurumların çalıştığını kaydetti. Ekonomi yönetimi, ların olası riskleri ve getirileri konusunu masaya yatırdı. Şimşek başkanlığında yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında da dijital paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Komite toplantısında, kripto paralarla ilgili işlem yapanların herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.


Hazal ATEŞ
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