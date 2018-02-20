Kripto parayla işlem yapmayın

Geçen yıl rekor artışla gündemden düşmeyen Bitcoin, son aylarda durdurulamayan düşüşü ile yine gündemde. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) da Bitcoin konusunda harekete geçerek Sermaye Piyasaları Birliği'nde bildirimde bulundu ve üyelerine mektup gönderdi. Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre; SPK, üyelerine gönderdiği mektupta kripto paralara yönelik Türkiye'de herhangi bir tanımlama ve düzenleme olmadığını, bunlara dayalı spot ve türev işlem yapılmaması gerektiğini bildirdi. Şimşek, bu paraların olası riskleri, getirileri üzerinde ilgili kurumların çalıştığını kaydetti. Ekonomi yönetimi, dijital paraların olası riskleri ve getirileri konusunu masaya yatırdı. Şimşek başkanlığında yapılan Finansal İstikrarKomitesi toplantısında da dijital paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Komite toplantısında, kripto paralarla ilgili işlem yapanların herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
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