355 lira intibak

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi.
YARGI YOLU KAPANDI Mahkeme, "Anayasa'nın148'inci maddesinin dördüncüfıkrasında, kanun yolunda gözetilmesigereken hususlara ilişkinşikayetlerin, bireysel başvurudaincelenemeyeceği belirtilmiştir"diyerek intibak başvurusunukabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'ninbu kararının ardından gözlerMeclis'e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasındaemekli olan yaklaşık 5 milyonkişiye intibak, yasal düzenleme yapılarakhayata geçirilebilecek. Düzenlemeyapılırsa, milyonlarca emeklininmaaşı yeniden hesaplanacak.2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar,önceki intibakta olduğu gibi 355liraya varan zamlardan yararlanabilecek.
5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse,yaklaşık 5 milyon kişininyararlanacağı belirtiliyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.
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