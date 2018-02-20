15 milyon dolar borcu olan bildirecek

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilere yönelik bildirim zorunluluğu geldi. Toplam döviz borcu 15 milyon dolar ve üstünde olan firmalar Merkez Bankası'na bildirimde bulunacak. Gelen veriler üzerinden Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kurulacak. Merkez Bankası, kendisi, firmalar ve denetçiler tarafından kullanılmak üzere kur riski yönetiminde etkinliği artırmak amacıyla veri tabanı ve düzenlemelerden oluşan SistemikRisk Veri Takip Sistemi'ni hayata geçirecek.
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