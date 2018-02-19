Kayseri-Ankara 1 saat 15 dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı MehmetÖzhaseki, KayseriYüksek Hızlı TrenProjesi'nin ihalesinin 8 Mart'ta yapılacağını,Kayseri-Ankara arasının aktarmasız 1saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi."Haziran'da Kapadokya'yı da içinealan Kayseri-Antalya hattının projesiniihale edeceğiz. Bu hattın uzunluğu 562kilometre" diyen Özhaseki, Kayseri ErkiletHavaalanı'nın genişletilerek yeni bir çehreyekavuşturulacağını kaydetti. Özhaseki,"İç ve dış hatlar bölümü dış hatlar olarakkullanılacak, doğu kısmına iç hatlar bölümüyapılacak" dedi.
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