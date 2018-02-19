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  1. Çeyiz yardımı bir kez yapılır

-Ankara 1 saat 15 dakika

Kayseri-Ankara 1 saat 15 dakika
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Projesi'nin ihalesinin 8 Mart'ta yapılacağını, Kayseri-Ankara arasının aktarmasız 1 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi. "Haziran'da Kapadokya'yı da içine alan Kayseri-Antalya hattının projesini ihale edeceğiz. Bu hattın uzunluğu 562 kilometre" diyen Özhaseki, Kayseri Erkilet Havaalanı'nın genişletilerek yeni bir çehreye kavuşturulacağını kaydetti. Özhaseki, "İç ve dış hatlar bölümü dış hatlar olarak kullanılacak, doğu kısmına iç hatlar bölümü yapılacak" dedi.

■ Ali ALTUNDAŞ
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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