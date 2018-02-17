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ta karar vericiyiz

Taşımacılıkta karar vericiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim 2017'de açılışı yapılan Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak ve tarihi 'nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesinin ana hattı olan Trans-Hazar Koridoru'nda, Türkiye de söz sahibi ülkeler arasına girdi. TCDD Taşımacılık A.Ş., Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslarası Birliği'nin daimi üyesi oldu. Türkiye artık Avrupa ve Asya arasında eşya ve konteyner taşımacılığında karar verici olacak.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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